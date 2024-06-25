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Politika

Eski Devlet Bakanlarından Erkovan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanlarından Mustafa Kemal Erkovan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Adem Balta  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Eski Devlet Bakanlarından Erkovan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

TBMM

Törene, Erkovan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, çok sayıda siyasetçi ile Meclis personeli katıldı.

Erkovan'ın naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Niğde'de 1929 yılında doğan Erkovan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Üç dönem Ankara milletvekili seçilen Erkovan, 39. Hükümet'te devlet bakanlığı görevinde bulundu. Erkovan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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