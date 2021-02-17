Eski Adalet Bakanı Öztek: Hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralamasının 100 bine yükseltmesi olumlu bir adım
Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Öztek, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltmesini, "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.
Ankara
Eski Adalet Bakanı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltmesini, "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.
Öztek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, "Hukuk eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim süresi ve kontenjanlarıyla, fakültelere girişte aranan başarı sıralama ölçütü niteliğin artırılması ile yeniden belirlenecektir." ifadesinin yer aldığını hatırlattı.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığının talebi üzerine 11 Ekim 2019'da YÖK'ün, başarı sıralamasını 190 binden 125 bine çıkarttığını ifade eden Öztek, daha sonra YÖK'ün 16 Şubat 2021 tarihli yeni kararıyla 2022'den geçerli olmak üzere başarı sıralamasının 125 binden 100 bine yükseltildiğini dile getirdi.
Öztek, hukuk fakültelerinde eğitimin ve öğretimin daha nitelikli hale getirilmesi, donanımlı hukukçuların yetiştirilmesi gerektiğini, alınan kararlarla da bunun amaçlandığını vurguladı.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hukuk fakültelerinden mezun olanların nitelikli ve donanımlı olmasını öngördüğüne işaret eden Öztek, belgedeki tedbirlerin de aşama aşama hayata geçirildiğini bildirdi.
Öztek, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralama ölçütünün alınması gereken tedbirlerden biri olduğuna dikkati çekti.
YÖK'ün yeni kararının, başarı ölçütünün yükseltilmesinin yanı sıra hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretimin kalite ve niteliğinin artırılmasına ilişkin alınmış ve alınacak tedbirleri de kapsadığını belirten Öztek, kararda, alınan tedbirler arasında "asgari öğretim üyesi" sayısına ilişkin hükümlerin de sayıldığını kaydetti.
Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için 6 farklı anabilim dalında kadrolu asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şartının yer aldığını anımsatan Öztek, "Bu çerçevede YÖK yeni kurulan hukuk fakültelerinde istihdam edilmek üzere 1901 araştırma görevlisi almış, bu araştırma görevlilerini ülkemizin akademik kadro ve kütüphane bakımından en gelişmiş hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora yapmak üzere görevlendirmiştir." dedi.
"Hukuk fakültelerinde alınması öncelikli ve vazgeçilmez tedbirlerden biridir"
Kararda, hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesinin de alınan tedbirler arasında sayıldığının altını çizen Öztek, sınavla, hukukçuların asgari bilgi düzeyine sahip olduklarının tescil edileceğini belirtti.
Diğer tedbirin de başarı sıralaması olduğunu söyleyen Öztek, "Başarı ölçütü sıralamasındaki değişiklik hukuk fakültelerinde alınması öncelikli ve vazgeçilmez olan tedbirlerden biridir. Umarım YÖK, alacağı diğer kararlarla bu son tedbirleri destekler ve başka tedbirlerle hukuk fakültelerinin kaliteli, nitelikli eğitim ve öğretim faaliyeti içerisinde olmasını sağlar. Bu olumlu bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kararın, öğrencilerin bilgi altyapılarını güçlendirmelerini, donanımlı olmalarını teşvik edeceğini dile getiren Öztek, bu tedbirin donanımlı hukukçuların yetişmesi, nitelikli ve kaliteli öğretim için tek başına yeterli olmadığını bildirdi.
"Hukuk mesleklerine giriş sınavı son derece önemli"
Hukuk eğitimi alanında yapılması gerekenlere de değinen Öztek, nitelikli öğretim üyesine ihtiyaç duyulduğuna, kütüphanelerin de donanımlı olması gerektiğine işaret etti.
Selçuk Öztek, "Gelecek talebe göre başarı sıralaması ölçütünün 85 bine, 75 bine yükseltilmesi de söz konusu olabilir. Hukuk mesleklerine giriş sınavı da bizim yıllardır üzerinde durduğumuz ve söylediğimiz son derece önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.