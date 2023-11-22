Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.
Suyumuzu ve geleceğimizi kurtarmak için Ocak ayında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 22, 2023
Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele.
Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün… https://t.co/j2uGWf1aSU
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.
Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.