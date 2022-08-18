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Politika

Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Deveci   | 18.08.2022
Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti.

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