Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de temaslarda bulundu
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kazakistanlı mevkidaşı Nurtleu ile Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Bakanımız @HakanFidan, Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/K5k0cZRcZ2— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 7, 2025
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.