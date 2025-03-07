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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de temaslarda bulundu

Gökhan Çeliker  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kazakistanlı mevkidaşı Nurtleu ile Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

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