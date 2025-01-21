Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli
Dışişleri Bakanı Fidan, "(Gazze'de) Ateşkesin devamı önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli." dedi.
Ankara
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