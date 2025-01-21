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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rams Park’ta Dinamo Kiev ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolcu Gorka Guruzeta, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Gazze'de) Ateşkesin devamı önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli." dedi.

Ali İhsan Çam  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli

Ankara

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