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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulundu

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulundu

New York/Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla Türkevi'nde görüştü.

Fidan'ın, İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

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