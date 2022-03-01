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Politika, Rusya-Ukrayna krizi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

Ali İhsan Çam   | 01.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

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