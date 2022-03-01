Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.
Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.
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