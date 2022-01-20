Dolar
13.39
Euro
15.18
Altın
1,845.51
ETH/USDT
3,217.90
BTC/USDT
42,916.00
BIST 100
2,031.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika'da 17 büyükelçiliği bulunduğunu, 18'inci büyükelçiliğin ise El Salvador'da açılacağını söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 20.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı

Ankara


El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği resmi açılış törenine Çavuşoğlu'nun yanı sıra El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill katıldı.

Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında Hill'in 2019'da Türkiye'de büyükelçilik açma açıklamasından kısa süre sonra El Salvador'un Ankara'da Büyükelçiliğinin açıldığını, bu sürecin ardından ikili ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Büyükelçiliğin kurulduğu 2020’den bu yana ikili ticaret hacminin 3 katına çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) El Salvador ve bölgede faaliyetleri artarak devam ediyor. Bu potansiyeli gören Türk Hava Yolları da kargo uçuşlarını artırdı. Dolayısıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvadorlu mevkidaşı Nayib Bukele arasında bu akşam 6 anlaşma imzalanacağını aktararak, "Bu anlaşmalar ilişkilerimizin bugünkü altyapısını güçlendirirken değişik alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın birçok noktasında diplomatik misyon ve kurumları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Latin Amerika'ya stratejik bir anlayışla yaklaşıyoruz ve açılım politikamız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, mart ayında birkaç ülkeyi kapsayacak bir Latin Amerika turuna çıkacağını ve düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Latin Amerika'dan Hill de dahil çok sayıda Latin Amerikalı mevkidaşının katılacağını anlattı.

Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle son dönemde yaptığı görüşmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika'yla ticaretinin son 20 yılda 15 kat arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"2002'de Türkiye'nin tüm Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 6'ydı, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 6'ydı. Şimdi El Salvador büyükelçiliğiyle Türkiye'de 16 büyükelçilik var. Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı, 18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'un başkenti San Salvador'da açacağız."

Çavuşoğlu, büyükelçiler kararnamesinin büyük ölçüde tamamlandığını, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisinin de bu kararnamede yer alacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreni için kurdele kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Latin Amerika ile ilişkilerdeki hedefimiz ortak gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Latin Amerika ile ilişkilerdeki hedefimiz ortak gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek
Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çin'in Vuşi şehrinde görüştü

Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çin'in Vuşi şehrinde görüştü