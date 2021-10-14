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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban, özellikle insani yardımlar ile yatırımların devam etmesi konusunda ricada bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti." dedi.

Ali İhsan Çam   | 14.10.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban, özellikle insani yardımlar ile yatırımların devam etmesi konusunda ricada bulundu Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik." ifadesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler." dedi.

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