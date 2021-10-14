Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban, özellikle insani yardımlar ile yatırımların devam etmesi konusunda ricada bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık." açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik." ifadesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.