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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Vucic'e, Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 31.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliği projelerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Vucic'e, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile de bir araya geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Sırbistan’da yatırım yapan iş insanlarımızın beklentilerini aktardık." ifadesine yer verdi.

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