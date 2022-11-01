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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan   | 01.11.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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