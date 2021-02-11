Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Katar Emiri Şeyh Temim'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Katar Emiri Şeyh Temim'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.
📌#Katar Emiri Şeyh Temim’e Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın selamlarını ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 11, 2021
📌Katar Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı tebrik ettik. 🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/M0QK5aC1aw
Bakan Çavuşoğlu, "Katar, Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı (Şeyh Temim'i) tebrik ettik." ifadesini kullandı.
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