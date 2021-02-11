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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Katar Emiri Şeyh Temim'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 11.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Katar Emiri Şeyh Temim'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Katar, Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı (Şeyh Temim'i) tebrik ettik." ifadesini kullandı.



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