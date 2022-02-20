Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Lapid telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Yair Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.
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