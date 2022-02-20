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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Lapid telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 20.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Lapid telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Yair Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.


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