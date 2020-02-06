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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'deki rejim saldırıları için Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin saldırılarına ilişkin, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'deki rejim saldırıları için Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin saldırılarına ilişkin, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler." dedi.

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