Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'deki rejim saldırıları için Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin saldırılarına ilişkin, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin saldırılarına ilişkin, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler." dedi.
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