Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar (YPG/PKK) karşısında hareketsiz kalması beklenemez." dedi.
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