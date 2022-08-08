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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar (YPG/PKK) karşısında hareketsiz kalması beklenemez." dedi.

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