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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emre Karaca   | 04.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in görüşmesinde Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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