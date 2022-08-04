Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in görüşmesinde Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.