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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.

Fuat Kabakcı   | 12.12.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini belirtti.

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