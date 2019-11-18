Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için yapılan mutabakata ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım." dedi.
TBMM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için varılan mutabakata ilişkin, "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada meydana geldiğini belirtti, Türkiye'nin bu denli zor bir coğrafyada dış politika yürüttüğünün altını çizdi.
İki ay önce 26 ilde 3 bin 500 vatandaşla yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 70'den fazlasının Türk dış politikasını başarılı bulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türk dış politikasında herhangi bir eksiklik olmadığını dile getirdi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçlerin ardından Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde reformcu kimliğine geri döndüğünü ve üzerine düşen sorumlulukları yaptığını vurgulayarak, "Her şeyin sorumlusu olarak Türkiye'yi görmek, Türkiye'ye ve bize haksızlıktır." diye konuştu.
"Tüm atamalarımızı içeride ve dışarıda objektif kriterler çerçevesinde yapıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı atamalarına ilişkin yapılan eleştiriler üzerine Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı olduğum günden bu yana bakanlık içinde ekipçilik vesaire tüm anlayışları bir kenara bırakarak, tüm atamalarımızı içeride ve dışarıda objektif kriterler çerçevesinde yapıyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, dışişleri bakan yardımcıları ve personeller konusunda ilgili kişilerle atamalar konusunda istişarelerin yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda toplamda 249 büyükelçimiz var ve sizin tabirinizle dışarıdan 24 büyükelçimiz var. 249'a 24. Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki bakanlığın tamamen içeride ve dışarıda herkes dışarıdan atanmış. Bu da doğru değil. Size göre azdır, çoktur ama ihtiyaca göre karar veriyoruz. İhtiyaca göre karar verdiğimize göre ve yasal bir şey yapıyoruz. Etik olmayan bir şey yapmıyoruz."
Bakan Çavuşoğlu, siyasi partiler ne zaman isterse Türk dış politikasına ilişkin kendilerini bilgilendirebileceklerini dile getirerek, "Bizim sizi bilgilendirmeme ya da bilgilendirmek istememe gibi bir duruma düşmemiz mümkün değil." diye konuştu.
"Mutabakatın gereğini tamamen yapmadılar"
Çavuşoğlu, Türkiye'nin, ABD ve Rusya arasında sıkışık bir ülke olmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı ya da ortak açıklama yapıldı. Arkadaşlarımız da gerçekten çok iyi bir şekilde çalıştılar. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım."
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin yapılan eleştireler üzerine, "Suriye konusunda da hep Türkiye'yi suçluyorsunuz. Suriye'yi ve sorunu, Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz başlatmadık. Tunus'ta da biz başlatmadık ve diğer tarafta da biz başlatmadık." ifadelerini kullandı.
Suriye'deki rejime yönelik sadece Türkiye'nin tavır sergilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Arap Ligi dediğiniz bir örgütte şimdi Suriye var mı? İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) Suriye var mı? Yok. Rejime karşı sadece Batı tavır sergilemedi ki. Arap Ligi de dışladı, İİT de dışladı. Neden dışladı? Bu kadar insanı katlettiği için dışladı. Yani burada sadece bize suç bulmayalım." dedi.
"Hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin haklarını savunuyoruz"
Doğu Akdeniz meselesine ilişkin Türkiye'nin artık sahada olduğunu ve sahada olmasaydı elindeki kazanımları elde edemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin haklarını savunduklarını belirtti.
Çavuşoğlu, "Bir şey kesin ki yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Doğu Akdeniz etrafındaki ülkelerin hepsi olmadan atılan hiçbir adım geçerli değildir. Şu anda bizim için geçerli olan BM'ye de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığıdır." dedi
"İthavi, Bağdadi'nin yerini gösterdi"
Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ilişkin, "Bağdadi'nin ailesiyle ve yakınlarıyla ilgili sanırım yanlış bilgi var. Bizim geçmişten bu yana tuttuğumuz, yakaladığımız yakınları da var. Mesela ona en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. O nerede saklandığını gösterdi." diye konuştu.
Bağdadi'nin kardeşi ve ailesini Türkiye'de değil, Azez'de yakaladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce yakaladıklarımız zaten içeride tutuklu. Yeni yakaladıklarımız... Amerika'ya giderken bizim yakaladıklarımız 287 kişiydi Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ve bunların çoğunu da YPG bıraktı. Hani YPG, DEAŞ ile mücadele etmek için oradaydı ve diğer otobüsler, Rakka falan onlara girmeyeceğim. Bunları bilerek bıraktılar. Dolayısıyla burada gerçekten YPG, DEAŞ ile mücadele etmek için değil, kendine alan yaratmak ve ülkeyi bölmek için bu mücadeleye girdi. Diğerlerinin de işine geldi. Bizim gibi sahaya girip, mücadele edemediler. Dolayısıyla proxy olarak, vekalet olarak kullandılar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.