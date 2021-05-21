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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü

Muhammet Tarhan   | 21.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

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