Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile görüştüğü belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı