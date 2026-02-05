Dolar
43.54
Euro
51.51
Altın
4,914.60
ETH/USDT
2,098.80
BTC/USDT
70,994.00
BIST 100
13,939.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile bir araya geldi.

Sercan İrkin  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile görüştüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" iddianamesinde "yabancı istihbarata aktarılan verilerle siyasi menfaat elde edildiği" iddiası
AA'nın belgeseli deprem bölgesindeki 3 yılı tanıkların hikayeleriyle aktarıyor
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
Doğuda dondurucu soğuklar etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet