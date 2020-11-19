Euro
8.94
Dolar
7.56
BIST 100
1,311.64
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' şartlı yanıt

MHP, Gelecek Partisi'ne, genel başkanlar düzeyindeki randevu talebine, görüşmenin içeriğinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması şartıyla olumlu yanıt verilebileceğini iletti.

Buket Güven   | 19.11.2020
Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' şartlı yanıt

Ankara

MHP'den alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu talebinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla MHP Genel Merkezine iletilen yazıda randevunun, kamuoyuyla da paylaşılan"Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"le ilgili önerileri paylaşmak üzere talep edildiği kaydedildi.

MHP'den ise randevu talebine "şartlı evet" yanıtı geldi.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Gelecek Partisi'ne iletilen cevapta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konusunda randevu oluşturulabileceği, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili talebe yanıt verilemeyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız
Vali Köşger: İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Benzer haberler

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' şartlı yanıt

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' şartlı yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecek
MHP MYK toplantısı başladı

MHP MYK toplantısı başladı