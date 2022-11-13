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Politika

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Aykut Karadağ   | 13.11.2022
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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