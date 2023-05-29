Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Seçim sonucu tüm Türkiye'nin kazandığını belirten İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.