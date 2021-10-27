Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
Ankara,Washington DC
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün yazılı açıklamasına göre, ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.
Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede, tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.
Afganistan'da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar ortamının sağlanması adına Türkiye'nin Afganistan halkına yardım etmeye ve uluslararası toplumla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.
Yukarı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslar'da barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.
Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.
İki NATO müttefiki olarak, Türkiye ve ABD'nin iklim değişikliği, terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne da yaptığı yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Kalın ve Sullivan'ın, Afganistan, Orta Doğu, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve savunma ilişkisi dahil birçok bölgesel konuyu ele aldığını aktaran Horne, "İki isim, anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi için diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.