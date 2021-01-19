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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı, ilişkilerin stratejik önemi vurgulandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.01.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'ın, görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı ve iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.

Kalın ve O'Brien, iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.

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