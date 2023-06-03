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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.

Kemal Karadağ  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu

Ankara

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.

Tunç'tan ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine'mizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'nde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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