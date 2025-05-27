Dolar
39.00
Euro
44.20
Altın
3,303.70
ETH/USDT
2,687.30
BTC/USDT
109,774.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu darbe, sadece Başbakanı ve bakanları değil, milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım
Bağcılar'da 4 milyon liralık silahlı gasp güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet