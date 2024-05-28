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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Merve Yıldızalp  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

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