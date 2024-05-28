Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.
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Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2024
Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir. 🇹🇷🤝🇦🇿 pic.twitter.com/tCa45tsr6c