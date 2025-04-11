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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang ile görüştü

Antalya

Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde, ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in uyguladığı sistematik soykırım başta olmak üzere, Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık inisiyatifinden, BM reformuna ve çok taraflı diplomasinin geleceğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir küresel sistem için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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