Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu
Antalya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi.
Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde, ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in uyguladığı sistematik soykırım başta olmak üzere, Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık inisiyatifinden, BM reformuna ve çok taraflı diplomasinin geleceğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir küresel sistem için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
UNRWA Genel Komiseri Sayın Philippe Lazzarini ile Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Filistin’e yönelik insani yardımları ve bölgedeki kapsamlı bir şekilde ele aldık.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 11, 2025
Türkiye olarak, krizlerin en ağır anlarında bile ilkeli, kararlı ve vicdanlı bir… pic.twitter.com/fuvM45g6Bj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Görüşmede, Filistin'e yönelik insani yardımları ve bölgedeki durumu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye olarak, krizlerin en ağır anlarında bile ilkeli, kararlı ve vicdanlı bir duruşun temsilcisi olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Filistin halkının temel ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması ve onurlu bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızla katkı sunmaya devam edeceğiz. UNRWA'nın çalışmalarını önemsiyor, Filistin'e yönelik insani yardımların kesintisiz sürdürülmesini insanlık görevi olarak görüyoruz."
Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NEST Kongre Merkezi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de şu paylaşımda bulundu:
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 11, 2025
Görüşmemizde, KKTC’nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü’nün refahı için imzaladığımız 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın sahaya yansımalarını, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak… pic.twitter.com/rxCBJvkWyP
"Görüşmemizde, KKTC'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü'nün refahı için imzaladığımız 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın sahaya yansımalarını, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere yeni iş birliği alanlarını ele aldık. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna tam destek vermekte; adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözümün bu zeminde mümkün olduğuna inanmaktadır. KKTC'nin müreffeh geleceği için desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi
Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 11, 2025
Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC’nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki… pic.twitter.com/0qucAUPbfd
"Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Ada'nın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. KKTC'nin kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün huzur ve refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."
Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.