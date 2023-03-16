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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Harun Kutbe  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı

Ankara

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı takdim edilmesine geçen eylül ayında karar verilen Dostluk Nişanı sunuldu.

Oktay'a Dostluk Nişanı verilmesine ilişkin, Mirziyoyev'in imzasını taşıyan kararname de okundu. Kararnamede, şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, bilim ve kültürel-beşeri alanlardaki ilişkileri geliştirmeye dönük büyük katkıları, halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirme, uzun vadeli ve kapsamlı ilişkileri yeni bir düzeye yükseltme konusundaki etkin çalışmaları nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev."

Daha sonra Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerinin alkışları eşliğinde, Oktay'a Özbekistan Dostluk Nişanı'nı taktı.

Özbek Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Oktay, nişanı almaktan şeref duyduğunu söyledi.

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