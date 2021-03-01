Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı haberini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.