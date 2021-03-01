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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 01.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı haberini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."

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