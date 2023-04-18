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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Harun Kutbe  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Ankara milletvekili adayı olan Oktay, burada yaptığı konuşmada, açılışın sadece törenden ibaret olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balkon konuşması"nın işareti olduğunu ve bu işareti Sincan'dan verdiklerini söyledi.

"Biz" dediklerinde Türkiye'yi anladıklarını, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı'ı, Çerkez'i ile bir ve beraber olduklarını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Hani birileri söylüyor ya. 'Ya diyor 'Kürt kardeşlerimizi, PKK'yla bunlar örtüştürmek istiyor.' diyor. Hadi oradan be... Kürt kardeşlerimiz bizim kim olduğumuzu çok iyi bilirler. AK Parti olarak bizim Doğu'da, Güneydoğu'da, tüm Türkiye'de Kürt kardeşlerimizden aldığımız oy oranı ve Kürt kardeşlerimizin temsili, bizim onları anlayışımız, onların bizi anlaması... Bir ve beraberliğimize hiç kimse dil uzatamaz. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyledir, 'PKK'ya özgürlük' diyenlerledir, bizim mücadelemiz FETÖ'yledir."

Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim." söylemine değinerek, "Sen 300 milyar doların nasıl yazıldığını biliyor musun ki getirebilesin, sen 300 milyar doların ne olduğunu, 300 milyar dolarla hayatta neler yapılabileceğini hiç gördün mü? Bu millet sana Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesini emanet etti. Antalya'yı emanet etti. Ne yaptınız? Hangi eseri meydana getirdiniz? Hangi işi yaptınız?" diye konuştu.

Türkiye'de genç üye sayısı en fazla olan siyasi partinin AK Parti olduğunu ve gençleri X, Y, Z kuşağı diye ayırmadıklarını dile getiren Oktay, "Biz TEKNOFEST kuşağı dedik, niye öyle dedik? TEKNOFEST kuşağı dediğimiz, bilime açık, inovasyona açık, kendine özgüveni olan, işte o Kızılelmaları üretiyoruz ya, Milli Muharip uçakları, SİHA'ları üretiyoruz ya. Geçen hafta TCG Anadolu uçak gemimizi ürettik ya. İşte bunu bu gençlerimiz üretiyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, konuşmanın ardından AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile milletvekili adayları ve partililer katıldı.

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