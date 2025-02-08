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Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan partisinin il kongrelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine ilişkin, "Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan partisinin il kongrelerine ilişkin paylaşım

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 81'inci il kongresini gerçekleştirerek süreci nihayete erdirdiklerini, 23 Şubat'ta yapacakları Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarını bildirdi.

İl, ilçe ve belde kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin, MKYK üyelerinin iştirak ettiğini belirten Erdoğan, kendisinin de 29 il kongresine bizzat katılarak teşkilatlarla kucaklaştığını, milletle hasret giderdiğini, teşkilat olarak ahdi ve kavli yenilediklerini vurguladı.

"Durmak yok, yola devam"

Parti kongrelerinin, AK Parti'ye yakışır şekilde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim; kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam."


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