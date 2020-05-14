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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti.

Sefa Mutlu   | 14.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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