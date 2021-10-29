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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

Kaan Bozdoğan   | 29.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.

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