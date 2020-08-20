Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.
Erdoğan, konuşmasında, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik." ifadelerini kullandı.
"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır""AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz." dedi.
Yerel Yönetimler Reformu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız."dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.