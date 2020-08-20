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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

20.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz." dedi.

Yerel Yönetimler Reformu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız."dedi.

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