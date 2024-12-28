Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,359.00
BTC/USDT
94,809.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi.

28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Bursa

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız.

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir.

Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz."

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz.

(Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız.

2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.

Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Bakan Uraloğlu: Adıyaman, tarihin her döneminde kadim ticaret yollarının kavşağındaki bir il olmuştur
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı
Emine Erdoğan'dan "Su Verimliliği Yönetmeliği" paylaşımı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatını aşkla icra eden, milletin derdiyle dertlenen herkese elimizden gelen desteği sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için çok geç kalmış bir ihtiyaçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için çok geç kalmış bir ihtiyaçtır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet