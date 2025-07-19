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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törenlere katılmak üzere yarın KKTC'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

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