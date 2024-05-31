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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Zafer Fatih Beyaz  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da görev süresi dolacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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