Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.