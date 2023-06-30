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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da ele alındı.

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