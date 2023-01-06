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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Sefa Mutlu   | 06.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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