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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Berin Alpaslan   | 28.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

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