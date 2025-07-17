Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik, bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik, bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler çok büyük bir hesap hatası yaptıklarını er ya da geç anlayacaklardır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu çaba içindeyiz. Riske girilmesi gerekiyorsa giriyor, mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz, biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz." dedi.
Erdoğan, "(LGS) Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip düşmanlığına evrildi. Bütün sınavlarda, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu söylüyorum; bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın." dedi.
Erdoğan, "İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. İsrail, Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son iki gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik, bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler çok büyük bir hesap hatası yaptıklarını er ya da geç anlayacaklardır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki tüm ülkeler için istikrar üretecektir, tersi bir durumda bunun yükünü herkes taşıyacaktır. Sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye'deki Kürtler de öz kardeşimizdir. Onların da Siyonizmin sofrasına meze olmalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "(İsrail) Zulüm ve katliamla kendilerine güvenli bir gelecek arayanlar şunu hiçbir zaman unutmasın onlar yolcu biz hancıyız, biz bu topraklarda ev sahibiyiz, İlgili bakanlıklarımız, güvenlik birimlerimiz Suriyeli muhataplarıyla temas halinde. Suriye'deki tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz, edeceğiz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün, milli birliğinin, üniter yapısının ve çok kültürlü kimliğinin korunması temel politikamızdır. Onurlu dış politikamızla, barış çabalarımızla, diplomatik temaslarımızla biz sulhu sükunun safındayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimseye husumet beslemiyoruz, kem gözle bakmıyoruz, düşmanca yaklaşmıyoruz. Kimsenin hakkına, hukukuna, egemenliğine el uzatmıyoruz, sadece barış istiyoruz" dedi.
Erdoğan, "Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak." dedi.
Erdoğan "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 olan derin deniz sondaj gemimizin sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Yeni gemilerin katılımıyla derin deniz filosu olarak dünyada 4. sıraya yükselmiş olacağız" diye konuştu.
Erdoğan, "Sanayi Bakanlığımız teşvik programının çağrısını bugün yapacak. Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.