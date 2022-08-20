Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultani çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatı 27 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;
"İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.
Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
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