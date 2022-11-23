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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin, "Siyasette küslük, dargınlık olmaz." dedi.

İsmail Çimen   | 23.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye'de Beşşar Esed ile de görüşülebileceği yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusunu, "Tarih verilir mi?" diye yanıtladı.

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