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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konulan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini kaydetti.

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