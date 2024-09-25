Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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