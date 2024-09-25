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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. -VTR-
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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