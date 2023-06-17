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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlunu evlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı oğlunun nikah töreninde cep telefonu ile arayarak tebrik etti.

Ramazan Kaya  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlunu evlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı arayarak tebrik etti

Kayseri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlenen Enes Büyükkılıç ile Bengisu Yılmaz'ın nikah töreninde, Başkan Büyükkılıç'ı cep telefonundan arayarak mutluluklar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Rabb'im iki yavrumuza da dünya ve ahiret saadeti versin. İnşallah bu millete faydalı olacak nesiller yetiştirmeyi bu iki yavrumuza nasip etsin. İnanıyorum ki her iki aile de zaten gereken bilinci ortaya koyarak bu ahdi gerçekleştirdiler. Biz de bu ahdi İstanbul'daki programlarımız sebebiyle her ne kadar fiziki olarak aranızda olamadıysak da kalben, ruhen sizinle beraber olduk. Rabb'im yar, yardımcımız olsun inşallah. Yavrularımızın mutluluğunu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Çiftin nikahını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kıydı.

Nikah şahitliğini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de çifte mutluluklar diledi. Evlerinin huzur, saadet ve mutluluk evi olmasını dileyen Özhaseki, "Allah güzel evlatlar verir, onları büyütürsünüz. Siz onlarla mutlu olursunuz, biz de büyükleriniz olarak sizlere bakar dua ederiz. Sizin mutluluğunuzdan keyif alırız. Allah mesut bahtiyar etsin, iki cihanda aziz olun." dedi.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından aile cüzdanını Bengisu Büyükkılıç'a verdi.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il protokolü ve çiftin aileleri ile yakınları katıldı.

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